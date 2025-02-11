«Реал» при Анчелотти ни разу не вылетал из ЛЧ раньше 1/2 финала. 1.79 – пройдут «Ман Сити»

«Манчестер Сити» примет «Реал» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Мадридский клуб под руководством Карло Анчелотти ни разу не вылетал из ЛЧ раньше стадии 1/2 финала:

Сезон-2013/14 — победа

Сезон-2014/15 — 1/2 финала;

Сезон-2021/22 — победа;

Сезон-2022/23 — 1/2 финала;

Сезон-2023/24 — победа.

Букмекеры дают коэффициент 1.79 на то, что «Реал» выйдет в 1/8 финала ЛЧ. На проход «Ман Сити» можно поставить за 2.10.

Первый стыковой матч состоится 11 февраля и начнется в 23:00 мск.

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