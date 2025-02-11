«Ман Сити» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита первого стыкового матча ЛЧ

11 февраля состоится первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Встреча пройдет на домашней арене английского клуба и начнется в 23:00 мск.

«Ман Сити» и «Реал» встретятся в плей-офф ЛЧ в четвертый раз подряд. В двух из трех случаев дальше проходили мадридцы. Интересно, что победитель этого противостояния в итоге брал трофей. В 2022 и 2024 годах ЛЧ выиграл «Реал», а в 2023-м чашку забрала команда Хосепа Гвардиолы.

«Сити» не проиграл мадридцам в основное время ни одного домашнего матча – две победы и ничья в последнем розыгрыше ЛЧ.

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Аналитики БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Ман Сити» предлагают кэф 2.00 , на успех «Реала» дают 3.70 , вероятность ничьей оценивается в 4.00 .

При этом фаворитом двухматчевого противостояния считается команда Карло Анчелоти. На проход испанского клуба дают 1.77 , на выход в 1/8 финала англичан – 2.12 .

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На тотал мячей больше 2.5 можно поставить за 1.46 , на ТБ 3.5 предлагают 2.15 . В двух из трех прошлых очных игр в Манчестере было не менее четырех голов.

Большинство игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Реала». На гостей пришлось 58% от общего числа ставок на исход, 20% ушло на ничью и 22% отдано на победу «Ман Сити».

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