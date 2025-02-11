«Сити» котируется фаворитом первого стыкового матча ЛЧ с «Реалом», но считается андердогом двухматчевого противостояния

«Манчестер Сити» примет «Реал» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Букмекеры считают английский клуб небольшим фаворитом встречи за 2.10. На ничью дают коэффициент 4.00, на победу «Реала» – 3.40.

Несмотря на это, мадридцы котируются фаворитами двухматчевого противостояния. На выход «Реала в 1/8 финала ЛЧ дают коэффициент 1.82, на проход «Сити» – 2.06.

Первая игра состоится 11 февраля и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»