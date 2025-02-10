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Ничья в мадридском дерби принесла клиенту «Лиги Ставок» 12 млн рублей

Игрок «Лиги Ставок» в минувшие выходные решил сосредоточить свое внимание на главном матче испанской Примеры «Реал» — «Атлетико». Беттор поставил на ничью 3 077 000 рублей, а выигрыш составил 12 000 300 рублей.

Дерби начиналось осторожно, однако атаки «Атлетико» на пространстве были острее. На 34-й минуте главный арбитр нарушил тишину, назначив пенальти в ворота «сливочных». К мячу подошел Хулиан Альварес и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. После перерыва «Реал» добавил агрессии и забрал инициативу. Винисиус и Родриго разрывали на флангах. Дриблинг Родриго и помог хозяевам сравнять. Обыграл двух игроков «Атлетико», прострелил в штрафную, а на отскоке первым оказался Килиан Мбаппе, который и вогнал мяч в сетку. «Матрасники» не могли поддерживать темп и ничего не создали во 2-м тайме. «Реал» перевернул игру, создал 5 явных моментов, но дожать гостей так и не удалось. Подтащил Ян Облак. Итог — ничья 1:1, которая помогает «Барселоне» сократить отставание от лидеров.

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