Победа Nigma Galaxy над Tundra Esports на 2-й карте полуфинала BLAST Slam II принесла клиенту «Лиги Ставок» 1 000 000 рублей

Игрок «Лиги Ставок» заключил ординар на победу Nigma Galaxy на второй карте в режиме live. Беттор поставил 80 000 рублей на коэффициент 12,50, а сумма выигрыша составила 1 000 000 рублей.

На второй карте Nigma Galaxy выиграли у Tundra Esports со счетом 27:15. Однако по итогам best-of-3 уступили Tundra Esports путевку в финал со счетом 1:2 на турнире BLAST Slam II. Коллектив Саида Самаила SumaiL Хассана завершил выступление на турнире, заняв 3-4 место и заработав 80 000 долларов.

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