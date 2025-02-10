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  • Победа Nigma Galaxy над Tundra Esports на 2-й карте полуфинала BLAST Slam II принесла клиенту «Лиги Ставок» 1 000 000 рублей
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Победа Nigma Galaxy над Tundra Esports на 2-й карте полуфинала BLAST Slam II принесла клиенту «Лиги Ставок» 1 000 000 рублей

Игрок «Лиги Ставок» заключил ординар на победу Nigma Galaxy на второй карте в режиме live. Беттор поставил 80 000 рублей на коэффициент 12,50, а сумма выигрыша составила 1 000 000 рублей.

На второй карте Nigma Galaxy выиграли у Tundra Esports со счетом 27:15. Однако по итогам best-of-3 уступили Tundra Esports путевку в финал со счетом 1:2 на турнире BLAST Slam II. Коллектив Саида Самаила SumaiL Хассана завершил выступление на турнире, заняв 3-4 место и заработав 80 000 долларов.

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что сейчас проводится лотеRRея — розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II. А с 3 февраля запустилась новая масштабная акция «Лови 7777 на удачу!», в которой новые пользователи могут получить приветственный фрибет 7777 рублей.

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