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Лига Ставок раздала миллионы рублей победителям пятого розыгрыша акции ЛотеRRея Cullinan

7 февраля состоялся пятый розыгрыш призов акции «ЛотеRRея Cullinan», в рамках которого «Лига Ставок» вновь распределила миллионы денежных призов среди победителей игрового тура.

«ЛотеRRея Cullinan» проводится на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», в «Лига Ставок Private Betting» и клубах компании. Главный приз акции – роскошный автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II.

Чтобы принять участие в акции игроки заключают пари на сумму от 10 тысяч рублей, за выигрышные ставки они получают специальные билеты с уникальными номерами, которые участвуют в розыгрышах денежных призов. С первого по пятый игровой тур участники суммарно выиграли более 25 миллионов рублей.

Напоминаем, что билеты победителей каждого тура попадают в финал, который состоится 29 марта. На текущий момент уже 21 участник претендует на драгоценный алмаз «Лиги Ставок» – Rolls-Royce Cullinan.

Подробные условия «ЛотеRRеи Cullinan» можно найти на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr. Для новых клиентов действует приветственный фрибет 7777. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/registration.

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