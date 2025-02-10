Как Лига Ставок Media Basket влияет на развитие баскетбола в России, что делать, чтобы попасть в медийную команду и как защитить титул?

Отвечает Денис Берг – победитель 4-го сезона Лига Ставок Media Basket, двукратный чемпион России по баскетболу 3х3 и дважды вице-чемпион Red Bull Half Court.

1. Денис, начали ли вы уже подготовку к предстоящему сезону? Ребята набирают форму индивидуально, с персональным тренером, или вы тренируетесь все вместе?

Подготовка к новому сезону идет полным ходом. Игроки, которые находятся за границей, продолжают профессионально выступать, например, Вук Вукичевич, который присоединится к нам в апреле. Поскольку он играет в профессиональной команде, мы не ожидаем у него проблем с физической формой.

Остальные ребята тренируются в индивидуальном режиме, активно работают в тренажерном зале, чтобы поддерживать физическую форму. В ближайшее время планируем начать командные тренировки.

Кроме того, у нас есть идея сфокусироваться на ментальной подготовке. Мы арендуем большой дом для всех ребят, если угодно буткэмп, где все будут жить вместе. Это будет такое место силы для сплоченности, для достижения высоких целей. Кстати, мы планируем снимать реалити-шоу о быте команды и нашем времени вместе.

2. У многих игроков есть свои ритуалы перед играми. Кто-то слушает определенную музыку, кто-то всегда перед игрой пьет кофе. Есть ли у вас такой ритуал в день игры? Как вы готовитесь к матчам и настраиваетесь на игру?

Конечно, у каждого игрока свой ритуал: кто-то слушает любимую музыку, кто-то предпочитает прогуляться в одиночестве или поговорить с близкими. А недавно мы с командой внедрили медитацию после тренировок. Это помогает расслабиться, сосредоточиться и очистить ум от лишних мыслей. Медитация позволяет нам войти в состояние покоя и гармонии, что особенно важно перед выходом на площадку, когда напряжение и адреналин могут зашкаливать.

Важным аспектом нашей подготовки являются собрания, на которых обсуждаем план на игру, продумываем все возможные сценарии развития игры. Исходя из этого выбираем тактику под конкретного оппонента. Это позволяет нам быть готовыми к любым неожиданностям и моментам, когда что-то может пойти не так. Мы стараемся предусмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно на площадке.

3. Лига Ставок Media Basket – турнир, к которому приковано много внимания со стороны известных людей. Влияет ли это на команду? Чувствуется дополнительное давление?

Несмотря на присутствие селебрити, основное внимание и концентрация все равно направлены на саму игру и своих ребят. В момент, когда я нахожусь на корте, все мои мысли сосредоточены на партнерах по команде и соперниках. Я стараюсь учитывать даже расположение судей, чтобы понимать, как они могут интерпретировать те или иные игровые моменты.

Конечно, осознание того, что за игрой наблюдают известные личности, добавляет определенного уровня ответственности, но это также мотивирует показывать свои лучшие качества и доказывать свою профессиональность. Важно помнить, что игра – это в первую очередь наша работа. Мы делаем шоу для людей и надеюсь, что они это ценят.

4. Поделись принципами взаимодействия с фанатами от AUF? Согласись, поддерживать связь с фанатами необходимо.

Работа с фанатами очень важна, это правда. Это вообще отдельный большой блок, потому что, повторюсь, мы играем ради болельщиков, делаем так, чтобы все получили удовольствие. После игр наши ребята из AUF всегда открыты для взаимодействия с болельщиками. Если попросят сфотографироваться или взять автограф – никогда не откажем. Особенно молодым ребятам, потому что я по себе знаю, насколько им это нужно и ценно. В нашем мире нужно быть открытым к другим людям, тогда и сам мир будет к тебе открыт.

5. Советы начинающим баскетболистам, которые хотят попасть в медийные команды, от Дениса Берга.

С каждым годом конкуренция лиги все больше и больше растет, потому что в команды приходят игроки высокого уровня, и, следовательно, молодым ребятам сложнее выдержать конкуренцию. Самое главное следовать мечте, много тренироваться, ходить на просмотры к командам, на драфт. Само собой работать над своей ментальностью: надо уметь справляться с давлением и стрессом, потому что игры будут ставить тебе много неожиданных трудностей, которые необходимо решить. И еще добавлю, что супер важно стараться развивать социальные сети, чтобы быть замеченным, в современном мире это must have.

6. В 4-м сезоне полуфиналы и финал прошел на переполненной «ЦСКА Арене» вместимостью 12 тысяч человек. Групповой этап и некоторые матчи плей-офф были в компактных «Лужниках». Где играть проще, если вообще существует эта разница?

Наоборот, мне нравится играть при полных трибунах, чувствовать внимание и поддержку со стороны зрителей. При выходе на корт я ощущаю энергию и азарт, которые передаются от болельщиков. Это создает действительно вдохновляет на то, чтобы показывать свой максимум в играх.

Мы не первый год тренируемся и играем в «Лужниках», поэтому, конечно, она стала родной, мы там уже все досконально знаем. «ЦСКА Арена» гораздо больше, атмосфера на полуфиналах и финалах была потрясающей. Там было тяжелее играть, потому что мы там даже не тренировались. Просто приехали и сразу ключевые игры. И тут отмечу такой момент, что на разных стадионах восприятие кольца меняется. Это зависит от расстояния трибун до кольца. То есть на «ЦСКА Арене» было сложно подстроиться под броски, мы не чувствовали траекторию мяча, а в «Лужниках» мы знаем и интуитивно понимаем, с какой точки и по какой траектории надо отправить мяч, чтобы он попал в цель.

7. В России медийные турниры становятся все более популярными. Какую роль ты видишь в Лиге Ставок Media Basket с точки зрения развития баскетбола и привлечения новых игроков?

Скажу честно, у меня большое желание, чтобы баскетбол по популярности обогнал футбол в России.

Лига Ставок Media Basket – замечательный турнир, который способствует развитию этой игры. Он привлекает внимание не только к профессиональному баскетболу, но и к любительскому, что особенно важно для популяризации спорта среди молодежи. Мы видим, что люди приходят семьями, много молодых ребят на трибунах – все это способствует повышению имиджа и интереса к спорту со стороны аудитории. Такие турниры создают здоровую конкуренцию и вдохновляют новых игроков выходить на площадку и совершенствовать свои навыки. Они помогают развивать инфраструктуру для баскетбола, стимулируют создание новых команд, клубов и тренировочных программ, что в свою очередь способствует появлению новых талантов. Когда такие события становятся регулярными и широко освещаются в медиа, это укрепляет интерес к баскетболу и делает его более доступным для всех.

Если баскетболу будет уделяться еще больше внимания, то мы придем к этой цели, о которой я сказал в начале.

8. Финальное. АУФ – действующий чемпион 4-го сезона Лига Ставок Media Basket. Как вы готовитесь к тому, что соперники на вас будут настраиваться по-особенному, ведь наверняка вы хотите защитить титул?

Что касается четвертого сезона, на нас всегда настраиваются по-особенному. С первого матча мы были фаворитами благодаря сильному, энергичному и правильно настроенному составу. Мы стремимся повторить успех и вообще создать команду-династию, сделать три-пит. Спойлер: уже морально готовимся к этому.

По слухам, в этом сезоне будет много новых команд, и после первого тура станет ясно, кто на что претендует. Мы с нетерпением ждем начала сезона, чтобы вновь испытать незабываемые эмоции и побороться за чемпионство.

И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех друзей команды, болельщиков, которые нас поддерживали, своих ребят из AUF, тренеров, спонсоров: PulseUp, Gellato и, конечно, нашего владельца Пашу Красносельского. Без вас было бы невозможно добиться успеха! Но еще много работы впереди, будем на связи, следите за нами.