«Филадельфия» разгромила «Канзас-Сити» в Супербоуле – 40:22. На победу с разницей 18+ очков давали коэффициент 10.00

«Филадельфия» победила «Канзас-Сити» в Супербоуле-2025 со счетом 40:22.

«Иглз» выиграли первый Супербоул за 8 лет и второй в истории. «Чифс» упустили шанс забрать третий титул подряд – такого не удавалось еще ни одной команде НФЛ.

Букмекеры были уверены, что в матче «Филадельфии» и «Канзаса» не будет разгрома. На победу «Иглз» с разницей в 18+ очков давали коэффициент 10.00.

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