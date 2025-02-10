«Филадельфия» разгромила «Канзас-Сити» в Супербоуле – 40:22. На победу с разницей 18+ очков давали коэффициент 10.00
«Филадельфия» победила «Канзас-Сити» в Супербоуле-2025 со счетом 40:22.
«Иглз» выиграли первый Супербоул за 8 лет и второй в истории. «Чифс» упустили шанс забрать третий титул подряд – такого не удавалось еще ни одной команде НФЛ.
Букмекеры были уверены, что в матче «Филадельфии» и «Канзаса» не будет разгрома. На победу «Иглз» с разницей в 18+ очков давали коэффициент 10.00.
Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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