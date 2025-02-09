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  • «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» забили 3+ мяча в 7 из 8 последних очных матчей. 1.50 – укрепление тренда
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«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» забили 3+ мяча в 7 из 8 последних очных матчей. 1.50 – укрепление тренда

«Астон Вилла» примет «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии.

«Астон Вилла» – фаворит с коэффициентом 1.77. На «Тоттенхэм» можно поставить за 4.30, на ничью по итогам игрового времени – за 4.40.

Букмекеры ожидают, что игра будет результативной. В 7 из 8 последних матчей между этими командами сыграл тотал больше 2,5 голов. В предстоящей встрече на 3+ забитых мяча дают 1.50.

Матч пройдет 9 февраля. Начало – в 20:35 мск.

Ставочная вики Спортса

Опубликовала: Венера Кравченко
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