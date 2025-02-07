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Клиент «Лиги Ставок» заключил пари на «Экспресс дня» и выиграл 1 400 000 рублей

5 февраля игрок «Лиги Ставок» поставил 100 000 рублей на «Экспресс дня» с бонусом 15% и выиграл 1 400 000 рублей.

В акцию вошли пять футбольных матчей европейских Кубков. Условие акции заключалось в ставке на то, что голы будут в обоих таймах во всех матчах. В «Экспресс дня» вошли следующие события: игра Кубка Италии «Милан» 3-1 «Рома» (2:0, 1:1), «Леганес» 2-3 «Реал» (1:2, 1:1) в Кубке Испании, «Ньюкасл» 2-0 «Арсенал» (1:0, 1:0) в Кубке Английской лиги, «Байер» 3-2 «Кельн» (0:1, 2:1) Кубка Германии и «Страсбур» 1-3 «Анже» (1:2, 0:1) в Кубке Франции  Общий коэффициент с учетом бонуса равнялся 14,00.

«Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что завтра, 7 февраля пройдет 5-й тур лотеRRеи — розыгрыша роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II. А с 3 февраля стартовала новая масштабная акция «Лови 7777 на удачу!», в которой новые пользователи могут получить приветственный фрибет 7777 рублей. «Лига Ставок» предлагает любителям экспрессов специальное предложение «Экспресс дня». Букмекерская компания выбирает самые лучшие и надежные события на топовые матчи, которые объединяются в экспресс с повышенным коэффициентом.

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