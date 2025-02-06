Финал Евро-2024 – самый убыточный матч для «Лиги Ставок» в прошлом году

Вице-президент БК «Лига Ставок» Ратмир Ронами рассказал про самый прибыльный и самый убыточный матч для букмекера в 2024 году.

Самым убыточным для «Лиги Ставок» стал финал Евро-2024. Матч между Испанией и Англией принес клиентам букмекера около 150 миллионов рублей.

Матч Бельгия – Словакия в рамках Евро-2024 стал самым прибыльным для букмекера. На игру было сделано 152 тысячи ставок.

Всего за Евро-2024 букмекер принял ставки почти у 300 тысяч клиентов – примерно 24% годового оборота «Лиги Ставок».

«По объему ставок выросли быстрые игры за счет расширения линейки. Из классических видов спорта – это футбол и теннис», — заявил Ронами.

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