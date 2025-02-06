  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Более 7 миллионов выигрыша с ординара и ставка на точный счет с коэффициентом 160 – BetBoom поделился итогами общего этапа ЛЧ!
Промо
0

Более 7 миллионов выигрыша с ординара и ставка на точный счет с коэффициентом 160 – BetBoom поделился итогами общего этапа ЛЧ!

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне турнир впервые проводят в новом формате. Ранее все команды делились на восемь групп с четырьмя участниками в каждой. С этого сезона шестнадцать путевок в плей-офф разыгрывались в рамках единого этапа – восемь мест напрямую, и восемь через раунд «навылет».

Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря live-ставке на матч между «Брестом» и ПСВ. При счете 0:0 на 40-ой минуте беттор предположил, что одна из команд все-таки забьет гол до конца основного времени. Пользователь идеально просчитал ситуацию – защитник «Бреста» Ле Кардиналь отправил мяч в ворота уже через три минуты после совершения ставки. Однако стоит отметить, что больше в матче голов забито не было, и игра так и закончилась со счетом 1:0. Ставка принесла клиенту BetBoom 7 260 000 рублей выигрыша.

Самый высокий зашедший коэффициент один из бетторов поймал в игре между «Бенфикой» и «Барселоной». Клиент BetBoom поставил на точный счет 4:5 в пользу каталонцев с коэффициентом 160. Португальцы забили четыре гола уже к 68-ой минуте, но подопечные Флика к этому моменту сумели отличиться лишь дважды. Однако в концовке встречи «Барселона» оформила камбэк и закончила матч с нужным счетом для беттора.

Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Аталанты» и мадридского «Реала». Бергамаски подходили к матчу с беспроигрышной серией из 14-ти матчей, среди которых были победы над «Ромой», «Аталантой» и «Наполи». «Реал», в свою очередь, имел в активе два поражения в ЛЧ подряд от «Ливерпуля» и «Милана». Но, несмотря на неудачную серию мадридцев, практически все клиенты BetBoom были уверены в победе подопечных Анчелотти. Более 90% от общего количества ставок пришлось на выигрыш «Реала». По итогу встречи мадридцы одержали победу со счетом 2:3.

Чаще всего бетторы ставили на матчи европейских топов: «Реала», «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Сити и «Ливерпуля». Интересно, что более половины команд из списка не смогли пройти в плей-офф напрямую. «Бавария», «Сити» и «Реал» завершили общий этап в зоне стыковых матчей, причем подопечные Гвардиолы и Анчелотти разыграют путевку в 1/8 между собой.

Топ-3 по ставкам на чемпионство перед стартом ЛЧ составили «Барселона» (коэффициент 13), «Арсенал» (коэффициент 10) и «Реал» (коэффициент 4). Интересно, что «Ливерпуль» не попал в список, хотя по итогам общего этапа занял первое место в таблице. Перед стартом плей-офф в BetBoom топ-3 фаворита в турнире выглядят так:

●     «Ливерпуль» – коэффициент 5

●     «Барселона» – коэффициент 7

●     «Арсенал» – коэффициент 7

Лига Чемпионов возобновится 11-го февраля со стыковых матчей. Особенно в линии выделяется противостояние двух последних обладателя кубка ЛЧ «Ман Сити» и «Реала». BetBoom дает примерно равные коэффициенты на обе команды. Проход «Сити» в 1/8 оценивается в 2.1, обратная ставка идет за 1.7.

BetBoom
натив
Ставки на спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Шанхай» Слуцкого – букмекерский фаворит матча за Суперкубок Китая против «Шанхай Порт»
вчера, 14:55
После обмена Батлера коэффициент на чемпионство «Голден Стэйт» обвалился почти в 2 раза. Клуб вошел в топ-10 претендентов на титул
20вчера, 13:58
$1,39 млрд поставят американцы на Супербоул в этом году. Это рекордный показатель
вчера, 13:35
Финал Евро-2024 – самый убыточный матч для «Лиги Ставок» в прошлом году
вчера, 12:56
117,7 млрд рублей – объем депозитов в «Лиге ставок» за 2024-й год. Клиенты БК сделали почти 400 миллионов ставок
1вчера, 11:18
В Британии на 31% выросло число регистраций молодежи до 25 лет в сервисе самоограничений на совершение ставок
вчера, 10:08
Около 70% всех доходов от онлайн-гемблинга в странах ЕС приходится на нелегальных операторов
вчера, 09:45
Выручка букмекера BetMGM увеличилась до $2,1 млрд в 2024 году
вчера, 08:46
«Ливерпуль» выйдет в финал Кубка лиги, уверены букмекеры. В первом полуфинале с «Тоттенхэмом» было поражение 0:1
2вчера, 07:59
«Летучие мыши» захотят отомстить за прошлый матч, но одного желания недостаточно для победы». Прогноз Владимира Грабчака на «Валенсия» – «Барселона»
вчера, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Ильев: «Футбол стал заметно чище – договорняков вообще не вижу. В 2014-м знал некоторые результаты сильно заранее»
34 февраля, 14:09
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 100 000 рублей и выиграл более 5 млн рублей
4 февраля, 10:52Промо
«Лига Ставок» запускает масштабную акцию для новых пользователей «Лови 7777 на удачу!»
4 февраля, 09:32Промо
«Вижу у Головина инфантильность к происходящему на футбольном поле». Игнашевич стал гостем подкаста C&amp;C
4 февраля, 08:01Промо
Клиент «Лиги Ставок» выиграл 13,7 млн рублей, составив экспресс на матчи Лиги Европы
3 февраля, 12:36Промо
«Джекпот» от БК «Мелбет»: фрибеты каждую неделю!
3 февраля, 07:00Промо
Букмекер Superbet станет официальным спонсором карнавала в Рио-де-Жанейро
2 февраля, 19:44
Букмекер TangoBet, основанный пять месяцев назад, стал официальным беттинг-партнером «Чарльтона» из Первой лиги Англии
2 февраля, 17:18
«Учитывая запал гостей и статистику хозяев, я бы поставил на победу команды Симоне Индзаги». Прогноз Карена Адамяна на «Милан» – «Интер»
2 февраля, 14:25
«Милан» – «Интер»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита миланского дерби
2 февраля, 07:54Промо
Рекомендуем