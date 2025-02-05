4.20 – «Арсенал» выйдет в финал Кубка лиги. В первом полуфинале с «Ньюкаслом» лондонцы проиграли 0:2
«Ньюкасл» примет «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Букмекеры дают коэффициент 4.20 на то, что лондонский клуб отыграет разницу в два мяча и выйдет в финал турнира. На проход «Ньюкасла» можно поставить за 1.25.
«Арсенал» победил в 4 матчах подряд. У «Ньюкасла» на этом отрезке 2 победы и 2 поражения.
Матч состоится 5 февраля и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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