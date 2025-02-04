Сергей Ильев: «Футбол стал заметно чище – договорняков вообще не вижу. В 2014-м знал некоторые результаты сильно заранее»
Инсайдер Сергей Ильев считает, что в российском футболе стало меньше договорных матчей.
– Футбол стал заметно чище. Договорняков вообще не вижу. Надо, наверное, Ефремову сказать спасибо (экс-глава ФНЛ – Спортс’‘) – это при нем началось.
В 2014-м я знал некоторые результаты сильно заранее. Сейчас все бьются. Хотя во Второй лиге всякое бывает – есть одна команда, которая, как говорят, очень интересными вещами занималась. Было понятно: они забьют гол, но проиграют.
– Что за команда?
– Не назову. А то начнутся разборки.
Но системы договорняков сейчас не видно. Наоборот, в последних турах те, кому нужны очки, проигрывают тем, кому ничего не надо.
Например, в прошлом сезоне «Химки» уже обеспечили выход в РПЛ, а «Черноморец» боролся за выживание. Им нужна была ничья, а побеждают «Химки».
В параллельном матче немотивированное «Торпедо» обыгрывает «Ленинградец», которому тоже нужна была ничья. В итоге «Черноморец» спасается, «Ленинградец» вылетает.
Понятно, каждому в душу не заглянешь. Как когда-то говорил один тренер, всегда можно найти партизан. Футболиста, которого можно подговорить. И то – скорее это больше про ставочные истории. Но чтобы конкретно команда сдавала – такого не вижу, – рассказал Ильев в интервью Спортсу’‘.
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