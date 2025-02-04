«Лига Ставок» запускает масштабную акцию для новых пользователей «Лови 7777 на удачу!»

Букмекерская компания «Лига Ставок» запускает масштабную акцию для новых клиентов. Она продлится до конца 2025 года. Согласно ее условиям, новые пользователи букмекерской компании смогут получить фрибет на сумму 7777 рублей

Подробные условия участия в акции:

Пройти регистрацию на сайте или в приложении «Лиги Ставок» либо в клубах «Лига Ставок» и «Лига Ставок Private Betting»

Совершить интерактивную ставку на сумму от 1000 рублей в течение семи дней

Получить первый фрибет номиналом до 2222 рублей и использовать его в течение 7 дней

Заключить пари с коэффициентом от 1,5 на общую сумму от 30 000 рублей в течение 60 дней с момента идентификации и забрать второй фрибет — 5555 рублей

Отметим, что ранее букмекерская компания «Лига Ставок» обновила программу лояльности, которая регулярно награждает игроков за их активность. За этот год участники программы получили вознаграждения на сумму более 500 миллионов рублей. Также в 2024 году букмекерская компания «Лига Ставок» стала эксклюзивным долгосрочным партнером трансляций европейского футбола в онлайн-кинотеатре ОККО и напоминает, что 7 февраля пройдет 5-й тур лотеRRеи — розыгрыша роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II.

С подробными условиями акции «Лови 7777 на удачу!» можно ознакомиться на официальном сайте «Лиги Ставок» по ссылке .