15.00 – «Ман Сити» выиграет Чемпионшип в сезоне-2025/26. Клуб ждет итоги судебного разбирательства с АПЛ

Букмекеры начали принимать ставки на достижения «Ман Сити» в следующем сезоне.

Напомним, весной закончится судебное разбирательство клуба с АПЛ. В феврале 2023 года лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Британские букмекеры считают, что снятие очков – самый вероятный итог дела для «Ман Сити». Исключение клуба из АПЛ – также один из возможных исходов разбирательства.

БЕТСИТИ дает коэффициент 15.00 на то, что «Сити» выиграет Чемпионшип в следующем сезоне. На победу в АПЛ дают коэффициент 3.50, на успех в Лиге чемпионов – 6.00.

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