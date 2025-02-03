Клиент «Лиги Ставок» выиграл 13,7 млн рублей, составив экспресс на матчи Лиги Европы

В четверг, 30 января, завершился общий этап Лиги Европы УЕФА. Игрок «Лиги Ставок» собрал экспресс из пяти матчей Лиги Европы. Сумма ставки — 595 000 рублей, а выигрыш составил 13 726 650 рублей.

Беттор ставил на события в режиме live после 1-го тайма исключительно на тотал больше 1,5. В матче «ФКСБ» — «Манчестер Юнайтед» (0:2) при счете 0:0 коэффициент составлял 2,40. Во 2-м тайме «МЮ» забил два безответных мяча и довел дело до победы. В игре «Славии» и «Мальме» (2:2) команды пробили тотал к 69-й минуте — коэффициент в перерыве был равен 1.88. «Олимпиакос» в матче против «Карабаха» (3:0) забил два гола в интервале четырех минут. После 1-го тайма коэффициент на тотал больше 1,5 составлял 1,77.

«Лион» и «Лудогорец» (1:1) создавали много моментов у ворот друг друга, однако пробили ставку лишь на 77-й минуте — коэффициент 1,73. И в заключительном событии своего экспресса клиенту «Лиги Ставок» пришлось ждать захода аж до 84-й минуты. Речь идет о матче «Тоттенхэма» и «Эльфсборга» (3:0). В перерыве коэффициент на тотал больше 1,5 составлял 1,67. Хозяева смогли открыть счет лишь на 70-й минуте, а удвоили преимущество на 84-й. Стоит отметить, что отличились все молодые игроки из академии лондонцев: Дейн Скарлетт, Ойиндамола Аджайи и Майки Мур.

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