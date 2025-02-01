Betclic стал главным беттинг-спонсором французской Федерации регби
Федерация регби Франции (FFR) и беттинг-бренд Betclic заключили партнерское соглашение.
Betclic стал главным беттинг-спонсором FFR, руководящего органа регбийного союза Франции. Как заявил Betclic, это «самое амбициозное спортивное спонсорство бренда на сегодняшний день».
Стороны договорились о трехлетнем партнерстве с 2025 по 2028 год. В рамках сотрудничества предусмотрено продвижение французского регбийного союза на всех уровнях, от любительских клубов до чемпионата Франции XV.
Ранее Betclic спонсировал 14 лучших регбийных клубов Франции.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: SbcNews
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