Продажи лотерейных билетов в России выросли на 30% в 2024 году
Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты.
Количество приобретенных лотерей в России по итогам 2024 года выросло на 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс».
Также увеличилась и сумма, которую в среднем на лотереи тратят россияне. В 2024 году средний чек составил 210 рублей против 155 рублей в 2023-м и 112 рублей в 2022-м. За раз обычно покупают два-три билета.
Рост популярности лотерей эксперты связывают с высокой маркетинговой активностью ведущих брендов. В основном это реклама на телевидении и в интернете.
Кроме того, среди населения меняется отношение к лотереям. Участие в розыгрыше воспринимается больше как необычный досуг, чем азартная игра.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РБК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем