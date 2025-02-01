Продажи лотерейных билетов в России выросли на 30% в 2024 году

Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты.

Количество приобретенных лотерей в России по итогам 2024 года выросло на 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс».

Также увеличилась и сумма, которую в среднем на лотереи тратят россияне. В 2024 году средний чек составил 210 рублей против 155 рублей в 2023-м и 112 рублей в 2022-м. За раз обычно покупают два-три билета.

Рост популярности лотерей эксперты связывают с высокой маркетинговой активностью ведущих брендов. В основном это реклама на телевидении и в интернете.

Кроме того, среди населения меняется отношение к лотереям. Участие в розыгрыше воспринимается больше как необычный досуг, чем азартная игра.

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