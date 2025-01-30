«Ливерпуль» – главный фаворит на победу в ЛЧ перед плей-офф. «Барса» и «Реал» делят 2-е место у букмекеров, «Сити» – 5-й

Букмекеры считают «Ливерпуль» основным претендентом на победу в Лиге чемпионов .

Перед стартом плей-офф «мерсисайдцы» котируются главными фаворитами за 5.00. Второе место у букмекеров делят «Барселона » и «Реал» – на их титул дают по 7.00.

В топ-5 у букмекеров также входят «Арсенал» (7.50) и «Манчестер Сити» (9.00), занявший 22-е место на общем этапе.

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль » – 5.00

2-3. «Реал » – 7.00

2-3. «Барселона» – 7.00

4. «Арсенал» – 7.50

5. «Манчестер Сити» – 9.00

6. «Бавария » – 10.00

7-8. «ПСЖ» – 15.00

7-8. «Интер» – 15.00

9. «Атлетико» – 17.00

10. «Байер» – 21.00

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