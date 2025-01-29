Клиент «Лиги Ставок» заключил систему из трех матчей NHL и выиграл более 14 млн рублей

Игрок «Лиги Ставок» заключил систему из трех матчей NHL. Он поставил 1 700 000 рублей и выиграл 14 489 666 рублей.

В систему вошли матчи NHL в ночь с 28 на 29 января по московскому времени. Беттор ставил на победителей в основное время. Во встрече «Баффало» — «Бостон» он заключил пари на победу «Сейбрз» за коэффициент 2,74. Хозяева одолели «Бостон» со счетом 7:2. В игре между «Калгари» и «Вашингтоном» клиент «Лиги Ставок» взял победу «столичных» — 2,42. «Кэпиталс» не без трудностей победили «Флеймз» со счетом 3:1.

В заключительном событии его системы был матч «Сиэтла» и «Анахайма». Игрок поставил на победу «уток» — коэффициент 3,67. Игра получилась верховая. Команды на протяжении первого периода обменивались шайбами и не могли закрепить за собой инициативу. Но ударный второй период в исполнении «Анахайма», в котором гостям удалось забить три безответные шайбы, принес им итоговую победу 6:4.

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