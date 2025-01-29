«Барселона» – «Аталанта»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы каталонцев на седьмую победу в ЛЧ подряд

29 января в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Аталантой». Встреча начнется в 23:00 мск.

Каталонцы обеспечили себе путевку в 1/8 финала. Команда Ханса Флика выдала серию из шести побед подряд и после семи туров находится на втором месте в таблице, уступаю только «Ливерпулю».

Итальянский клуб также гарантировал себе участие в плей-офф, но в случае неудачного исхода в последнем матче может выпасть из топ-8. Тогда бергамаскам придется вступить в борьбу за трофей с 1/16 финала.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у хозяев поля хорошие шансы одержать седьмую победу подряд. На «Барселону» предлагают кэф 1.80, на успех гостей дают 4.20, вероятность ничьей оценивается в 4.30.

Букмекеры уверены, что встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.33, на ТБ 3.5 предлагают 1.84.

Для большого количества мячей есть все предпосылки. «Барса» и «Аталанта» – в тройке самых результативных команд Лиги чемпионов. Сине-гранатовые забили 26 мячей в семи турах, у «Аталанты» 18 голов.

Игроки БЕТСИТИ не верят в бергамасков. На гостей отдано 17% от общего числа ставок на исход. 35% ушло на победу каталонцев, на ничью пришлось 48% ставок.

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