«Лига Ставок» провела для VIP-игроков «Зимнюю сказку»
25 января в Дымзаводе прошла закрытая вечеринка VIP-клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» под названием «Зимняя сказка».
Для гостей была организована яркая программа: зимний каток и настоящая рождественская ярмарка с глинтвейном и блинчиками с икрой, масса детских развлечений, фокусник, актеры, развлекательные конкурсы, танцевально-музыкальное шоу и даже живой медвежонок. Роскошная обстановка, премиальный сервис и особая атмосфера продолжающегося новогоднего волшебства подарили гостям ощущению сказки и любимого праздника.
Клуб Серьезных Игроков – это элитное закрытое комьюнити для самых состоятельных и экспертных игроков, а также – программа привилегий для VIP-игроков «Лиги ставок». VIP-сервис включает эксклюзивные условия, индивидуальный подход и особые условия обслуживания, а также дает клиентам возможность участвовать в закрытых спортивных турнирах, получать персональную линию, посещать закрытые вечеринки и участвовать в джазовых вечерах с легендами мировой сцены.
В Клубе Серьезных Игроков творится история спортивной индустрии и магия большой игры. Мы сохраняем инкогнито наших клиентов. О том, как получить приглашение в Клуб, можно ознакомиться здесь: https://vip.ligastavok.ru/.
Напоминаем, что сейчас «Лига Ставок» проводит акцию «ЛотеRRея Cullinan», в рамках которой разыгрывает драгоценный приз – уникальный автомобиль Rolls-Royce Cullinan. Подробные условия акции можно найти по ссылке»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr.
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