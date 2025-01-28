FONBET и Ничего Обычного представили межсезонную капсулу
Запуск коллекции приурочен к традиционной межсезонной паузе в российском футболе, а ее дизайн отражает многогранность главного футбольного турнира страны.
Главным элементом всей концепции стал кубик. Его шесть граней, двенадцать ребер и восемь вершин позволяют по новому взглянуть на FONBET КУБок России, открыть новые грани игры и найти свой путь к Суперфиналу.
В капсулу вошли свитшоты в двух цветовых оттенках – полынь и какао. Подробности коллекции можно узнать по ссылке: fnbt.link/3e3f2
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