Почти 14 тысяч австралийцев установили пожизненный самозапрет на участие в азартных играх
Более 35 тысяч австралийцев зарегистрировались в программе самоисключения о азартных игр.
По данным отчета программы BetStop, активный статус самоисключения есть у 26 020 человек, у 9 500 человек самоисключение завершилось или было отменено.
39% зарегистрировавшихся в программе – почти 14 тысяч человек – установили пожизненный самозапрет на участие в азартных играх.
Большинство самоограничившихся (46%) представлены в категории «30 лет и младше».
Семь кандидатов на место Постекоглу: Силва, Хави, Саутгейт и неожиданный фаворит
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: BetStop
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