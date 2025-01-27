Почти 14 тысяч австралийцев установили пожизненный самозапрет на участие в азартных играх

Более 35 тысяч австралийцев зарегистрировались в программе самоисключения о азартных игр.

По данным отчета программы BetStop, активный статус самоисключения есть у 26 020 человек, у 9 500 человек самоисключение завершилось или было отменено.

39% зарегистрировавшихся в программе – почти 14 тысяч человек – установили пожизненный самозапрет на участие в азартных играх.

Большинство самоограничившихся (46%) представлены в категории «30 лет и младше».

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