«ПСЖ» стал фаворитом ЛЧ у букмекеров после победы над «Барселоной». «Арсенал» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 5-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.
После победы над «Барселоной» (2:1) во 2-м туре общего этапа фаворитом турнира стал «ПСЖ». На титул парижан дают коэффициент 6.50.
Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (7.00), третьим – «Ливерпуль» (7.50). Топ-5 замыкают «Барселона» (8.00) и «Реал» (8.50).
Далее идут «Бавария» (10.00), «Манчестер Сити» (11.00) и «Челси» (15.00). Шансы остальных команд – от 25.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
