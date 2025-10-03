Судья Хупер показывает в среднем по 5,12 желтых за игру в 2025-м. 1.90 – 5+ предупреждений в игре «Борнмута» и «Фулхэма»

«Борнмут» примет «Фулхэм» в 7-м туре АПЛ.

Матч обслужит судья Саймон Хупер. Он показал 87 желтых карточек в 17 матчах в 2025-м – в среднем по 5,12 за игру.

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что в сегодняшней встрече будет минимум 5 желтых карточек.

Игра состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.