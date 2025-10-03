Судья Хупер показывает в среднем по 5,12 желтых за игру в 2025-м. 1.90 – 5+ предупреждений в игре «Борнмута» и «Фулхэма»
«Борнмут» примет «Фулхэм» в 7-м туре АПЛ.
Матч обслужит судья Саймон Хупер. Он показал 87 желтых карточек в 17 матчах в 2025-м – в среднем по 5,12 за игру.
Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что в сегодняшней встрече будет минимум 5 желтых карточек.
Игра состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости