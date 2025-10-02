Судья Трейманис показал 75 желтых в 10 последних матчах ЛЕ. 2.37 – 5+ предупреждений в игре «Лиона» и «Зальцбурга»

«Лион» и «Зальцбург» встретятся в рамках общего этапа Лиги Европы.

Матч обслужит латвийский судья Андрис Трейманис. В 10 последних матчах ЛЕ он показал 75 желтых карточек – в среднем по 7,5 за игру. Во всех играх было показано минимум 5 предупреждений.

За 2.37 можно поставить на то, что Трейманис покажет 5+ желтых карточек сегодня. 6.40 – минимум 7 предупреждений.

Матч состоится 2 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.