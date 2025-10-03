57-я ракета Марожан выиграл 6 из 9 матчей против соперников из топ-15 рейтинга на «Мастерсах». 3.62 – обыграет Фрица
Тэйлор Фриц встретится с Фабианом Марожаном во втором круге турнира в Шанхае.
Венгерский теннисист, занимающий 57-е место в мировом рейтинге, выиграл 6 из 9 матчей против соперников из топ-15 на «Мастерсах».
Букмекеры дают коэффициент 3.62 на победу Марожана над Фрицем. 1.31 – американский теннисист победит.
Матч состоится 3 октября, начало – в 15:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
