57-я ракета Марожан выиграл 6 из 9 матчей против соперников из топ-15 рейтинга на «Мастерсах». 3.62 – обыграет Фрица

Тэйлор Фриц встретится с Фабианом Марожаном во втором круге турнира в Шанхае.

Венгерский теннисист, занимающий 57-е место в мировом рейтинге, выиграл 6 из 9 матчей против соперников из топ-15 на «Мастерсах».

Букмекеры дают коэффициент 3.62 на победу Марожана над Фрицем. 1.31 – американский теннисист победит.

Матч состоится 3 октября, начало – в 15:30 мск.