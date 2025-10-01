Игроки БЕТСИТИ ждут победы «Барселоны» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «ПСЖ». Матч пройдет 1-го октября 2025 года на стадионе «Олимпико», начало – в 22:00 по Мск.

Каталонцы выдали мощное начало сезона, не проиграв ни одного из восьми стартовых матчей в разных турнирах – семь побед и ничья. В чемпионате Испании «Барселона» вышла на первое место после поражения «Реала» в дерби. В прошлом туре Лиги чемпионов команда Флика переиграла на выезде «Ньюкасл».

Парижане проиграли «Челси» в финале клубного ЧМ, а новый сезон начали с победы над «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА. В Лиге 1 у «ПСЖ» пять побед и поражение. В Лиге чемпионов действующий обладатель турнира стартовал с разгромной победы над «Аталантой» со счетом 4:0.

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу «Барселоны» можно за 1.85 , а на «ПСЖ» – за 3.90. Ничья в матче оценивается котировкой 4.50.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.39 , а противоположный исход доступен с коэффициентом 3.00. ТБ 3.5 идет за 2.03 , а ТМ – за 1.84 .

Игроки БЕТСИТИ также больше верят в хозяев. 50% от общего количества ставок на исход поединка приходятся на успех «Барселоны». 34% ставок приняты на «ПСЖ» и 16% - на ничью.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!