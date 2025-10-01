Промо
0

Игроки БЕТСИТИ ждут победы «Барселоны» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «ПСЖ». Матч пройдет 1-го октября 2025 года на стадионе «Олимпико», начало – в 22:00 по Мск.

Каталонцы выдали мощное начало сезона, не проиграв ни одного из восьми стартовых матчей в разных турнирах – семь побед и ничья. В чемпионате Испании «Барселона» вышла на первое место после поражения «Реала» в дерби. В прошлом туре Лиги чемпионов команда Флика переиграла на выезде «Ньюкасл».

Парижане проиграли «Челси» в финале клубного ЧМ, а новый сезон начали с победы над «Тоттенхэмом» в Суперкубке УЕФА. В Лиге 1 у «ПСЖ» пять побед и поражение. В Лиге чемпионов действующий обладатель турнира стартовал с разгромной победы над «Аталантой» со счетом 4:0.

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу «Барселоны» можно за 1.85, а на «ПСЖ» – за 3.90. Ничья в матче оценивается котировкой 4.50.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.39, а противоположный исход доступен с коэффициентом 3.00. ТБ 3.5 идет за 2.03, а ТМ – за 1.84.

Игроки БЕТСИТИ также больше верят в хозяев. 50% от общего количества ставок на исход поединка приходятся на успех «Барселоны». 34% ставок приняты на «ПСЖ» и 16% - на ничью.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

БЕТСИТИ
Ставки на спорт
натив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Пари НН» проиграл 14 матчей подряд, когда на соперника давали 1.50 и ниже. Победа «Спартака» идет за 1.50
3сегодня, 10:28
«Барселона» и «ПСЖ» забили 4+ мяча в 8 из 10 последних личных встреч. 1.90 – продление тренда
1сегодня, 09:48
«Балтике» нужна только победа над «Акроном», чтобы не вылететь из Кубка. Калининградцы – фавориты за 1.43
5сегодня, 08:33
«Сочи» не побеждает 8 матчей подряд – 7 поражений и ничья. 3.80 – обыграют «Крылья Советов» в Кубке
сегодня, 07:51
Синнер и Алькарас выиграли 8 последних турниров «Большого шлема». 2.65 – третий год подряд выиграют все ТБШ
вчера, 21:36
«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» на выезде – 0:1. На победу турецкого клуба давали 5.40
15вчера, 21:02
«Тоттенхэм» спасся от поражения с «Буде-Глимт», проигрывая 0:2 к середине второго тайма. Камбэк оценивали в 12.00
4вчера, 20:58
«Атлетико» победил «Айнтрахт» в Мадриде – 5:1. На разгромную победу давали 5.00
вчера, 20:51
«Кайрат» разгромно проиграл «Реалу» – 0:5. Букмекеры давали 4.90 на победу мадридцев с разницей в 5+ мячей
6вчера, 18:37
Во всех матчах «Айнтрахта» в этом сезоне было минимум 4 гола. 2.18 – продление тренда с «Атлетико»
вчера, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» vs «Ман Сити» встретятся сегодня в ЛЧ. Ставьте на игру с фрибетом от FONBET
сегодня, 12:00Реклама
«Ливерпуль» проигрывает «Галатасараю» (0:1) после первого тайма. На камбэк англичан дают 2.90
2вчера, 19:51
«Реал» – очевидный фаворит, который должен выиграть на классе». Прогноз Тимура Бокова на матч «Кайрат» – «Реал»
вчера, 10:45
«Рубин» спокойно победит «Зенит» в один-два мяча». Прогноз Глеба Чернявского на матч Фонбет Кубка России
вчера, 09:50
«Кайрат» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы соперников на победу
1вчера, 08:39Реклама
Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня
29 сентября, 14:16
Медведев победил Зверева в 13 из 15 матчей с 2020 года. Россиянин котируется фаворитом сегодня
29 сентября, 10:24
Антони – второй по вероятности автор гола в матче «Бетис» – «Осасуна». У бразильца 1+1 в 3 играх этого сезона
28 сентября, 16:30
«Все решится в центральной зоне, в дуэли де Брюйне, Ангисса и Лоботки против Модрича, Фофана и Рабьо». Клещенок о матче «Милан» – «Наполи»
28 сентября, 15:54
«Спартак» не пропускает от «Пари НН» 6 матчей подряд. 1.82 – серия продлится
428 сентября, 14:37