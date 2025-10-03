«Спартак» не выигрывает в основное время в 7 из 9 последних матчей. 1.62 – СКА не проиграет
«Спартак» и СКА встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Московский клуб не выигрывает в основное время в 7 из 9 последних матчей. У СКА на этом отрезке 7 матчей без поражений.
Букмекеры дают коэффициент 1.62 на непоражение петербуржцев в основное время. 2.32 – «Спартак» победит.
Игра состоится 3 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости