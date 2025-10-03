«Спартак» не выигрывает в основное время в 7 из 9 последних матчей. 1.62 – СКА не проиграет

«Спартак» и СКА встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб не выигрывает в основное время в 7 из 9 последних матчей. У СКА на этом отрезке 7 матчей без поражений.

Букмекеры дают коэффициент 1.62 на непоражение петербуржцев в основное время. 2.32 – «Спартак» победит.

Игра состоится 3 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.