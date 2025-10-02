Во всех периодах «Лады» в этом сезоне были шайбы. 1.56 – гол в каждой 20-минутке в игре с «Нефтехимиком»
«Нефтехимик» встретится с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.
В каждом из 30 периодов «Лады» в этом сезоне были голы. Букмекеры дают коэффициент 1.56 на то, что в сегодняшней встрече будут шайбы в каждой 20-минутке.
Матч состоится 2 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости