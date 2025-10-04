«Ливерпуль» не обыгрывает «Челси» на «Стэмфорд Бридж» 5 лет. Команда Слота котируется фаворитом предстоящего матча против лондонцев

«Челси» примет «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ.

Мерсисайдцы котируются небольшими фаворитами с коэффициентом 2.30. Победа лондонцев оценивается в 3.10, ничья – в 3.80.

«Ливерпуль» не побеждает на «Стэмфорд Бридж» 5 лет (3 ничьих и поражение). Если «Челси» снова не уступит, сыграет коэффициент 1.66.

Матч пройдет 4 октября. Начало – в 19:30 мск.

