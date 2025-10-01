«Барселона» и «ПСЖ» обменялись голами в первом тайме. Букмекеры считают, что каталонцы победят

«Барселона» и «ПСЖ» играют вничью в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ (1:1, перерыв).

Каталонцы вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Феррана Торреса. «ПСЖ» ответил голом Санни Меюлю на 38-й минуте.

В перерыве «Барселона» котируется небольшим фаворитом за 2.15. На ничью дают коэффициент 3.20, на победу «ПСЖ» – 3.80.