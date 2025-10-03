ЦСКА проиграл «Металлургу» в 6 из 7 последних матчей. Сегодня армейцы фавориты за 2.25

ЦСКА и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Магнитогорска выиграл 6 из 7 последних матчей против ЦСКА, в том числе три последние игры. Последняя победа армейцев – в декабре 2023 года.

Букмекер считают москвичей фаворитами сегодняшней встречи за 2.25. На победу «Металлурга» дают коэффициент 2.75, на ничью в основное время – 4.30.

Игра состоится 3 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.