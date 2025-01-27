Обновление программы лояльности: кешбэк для статуса Premier

В букмекерской компании BetBoom обновились условия программы лояльности для клиентов статуса «Premier».

Кешбэк теперь доступен не только премиум клиентам, но и в статусе «Premier».

Статус можно получить любому клиенту, который наберет от 125 до 5000 баллов программы лояльности. 1 балл начисляется за 1 000₽ поставленной ставки. Можно поставить всю сумму единоразово или накопить за несколько ставок. Например, 2 ставки х 500 ₽. За ставки на «Экспресс 37» 1 балл равен 2 000₽. При подсчете баллов не учитываются ставки, по которым произведен возврат, отмена или выкуп, а также ставки, рассчитанные с коэффициентом ниже 1.3.

Сумма кешбэка зависит от статуса в программе лояльности:

Premier-1 = 2%

Premier-2 = 3%

Premier-3 = 4%

Premier-4 = 5%

Кешбэк начисляется пользователям по понедельникам за прошлую неделю на фрибет-баланс. Кешбэк действует без пролонгации (подтверждения статуса), как у Premium клиентов компании, но длится до конца календарного месяца.

С подробными условиями программы лояльности можно ознакомиться на странице акции .