Продолжается борьба за алмаз Лиги Ставок – Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II!

24 января состоялся 4-й розыгрыш призов акции «Лиги Ставок» – «ЛотеRRея Cullinan». По итогам прошедших туров участники разыграли между собой уже более 20 миллионов рублей.

«ЛотеRRея Cullinan» стартовала 25 ноября 2024 года на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», в «Лига Ставок Private Betting» и клубах компании. Чтобы принять участие в акции игроки заключают пари на сумму от 10 тысяч рублей в игровых турах, за выигрышные ставки они получают специальные билеты с уникальными номерами. Далее эти билеты участвуют в розыгрышах денежных призов.

После 4-ого розыгрыша борьба за главный драгоценный приз – автомобиль Rolls-Royce Cullinan – достигла экватора. 7 февраля участников акции ждет розыгрыш 5-ого тура, далее – еще 3 игровых тура и «экстра-тур».

Теперь этапы становятся более интригующими, ведь билеты победителей каждого тура попадают в финал, который состоится 29 марта. По его итогам «Лига Ставок» определит обладателя самого дорогого алмаза Rolls-Royce Cullinan Black Badge Cullinan Series II.

Подробные условия «ЛотеRRеи Cullinan» можно найти на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr . Кроме того, до 31 января проводится акция «Колесо фортуны», в рамках которой у игроков есть шанс выиграть множество билетов Лотереи и другие призы: https://www.ligastavok.ru/actions/krutite-koleso-fortuny-i-vyigrajte-1-000-000-i-drugie-krutye-prizy . Для новых клиентов также действует приветственный фрибет 4444. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/registration .