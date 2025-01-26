Коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ рухнул с 201.00 до 20.00 с начала сезона. «Шпоры» идут на 15-м месте в чемпионате

Букмекеры обновили котировки на вылет «Тоттенхэма» в Чемпионшип.

В 23-м туре АПЛ «шпоры» дома уступили «Лестеру» (1:2), который до этого проиграл 7 матчей подряд в чемпионате. «Тоттенхэм» идет на 15-м месте с 24 очками.

Букмекеры дают коэффициент 20.00 на вылет «Тоттенхэма» в Чемпионшип. Перед сезоном на это предлагали 201.00. Коэффициент рухнул в 10 раз.

Главными фаворитами на понижение в классе остаются «Саутгемптон» (1.02) и «Лестер» (1.44).

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