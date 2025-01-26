Тристан Томпсон стал амбассадором букмекера Sportsbet.iо
Тристан Томпсон и Sportsbet.iо объявили о сотрудничестве.
Центровой «Кливленда» стал амбассадором криптовалютного букмекера. Контракт подписан на два года.
«Sportsbet.io объединяет две мои самые большие страсти: спорт и криптовалюту. Я уже давно слежу за криптовалютой и вижу, насколько она может быть влиятельной. Партнерство с Sportsbet.io – это лучший способ совместить это с моей любовью к спорту», – заявил Томпсон.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: SbcNews
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