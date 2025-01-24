Грилиш не забивает в АПЛ 25 матчей подряд. 1.60 – забьет в лиге до конца сезона

Джек Грилиш не забивает в чемпионате Англии на протяжении 25 матчей.

Последний гол полузащитника «Ман Сити» в АПЛ состоялся в декабре 2023 года. Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.20 на то, что Грилиш не забьет в лиге до конца сезона и 1.60 на то, что он забьет хотя бы один гол.

У англичанина два гола в последних трех играх. 11 января он реализовал пенальти в Кубке Англии в матче против «Солфорд Сити» из Лиги 2, а 22 января забил «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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