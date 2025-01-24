Синнер – явный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Зверева дают 31%

Янник Синнер победит в финале Australian Open, считают букмекеры.

Итальянский теннисист котируется явным фаворитом матча с Александром Зверевым за 1.34. На победу соперника дают коэффициент 3.20, что соответствует вероятности в 31%.

Наиболее вероятный счет – 3:0 по сетам в пользу Синнера.

Матч состоится 26 января и начнется в 11:40 мск.

Ставочная вики Спортса

Юра Борисов – номинант «Оскара». Шанс на статуэтку, как у «Реала» в ЛЧ!