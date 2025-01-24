Синнер – явный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Зверева дают 31%
Янник Синнер победит в финале Australian Open, считают букмекеры.
Итальянский теннисист котируется явным фаворитом матча с Александром Зверевым за 1.34. На победу соперника дают коэффициент 3.20, что соответствует вероятности в 31%.
Наиболее вероятный счет – 3:0 по сетам в пользу Синнера.
Матч состоится 26 января и начнется в 11:40 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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