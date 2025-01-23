«Фейеноорд» сенсационно обыграл «Баварию» – 3:0. На победу давали коэффициент 8.00, на разгром – 41.00

«Бавария» разгромно проиграла «Фейеноорду» (0:3) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Перед игрой на победу клуба из Нидерландов можно было поставить за 8.00. На разгромную победу хозяев давали коэффициент 41.00.

Это первое поражение «Баварии» в 2025 году. Прервалась 5-матчевая победная серия мюнхенского клуба.

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