«Фейеноорд» сенсационно обыграл «Баварию» – 3:0. На победу давали коэффициент 8.00, на разгром – 41.00
«Бавария» разгромно проиграла «Фейеноорду» (0:3) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Перед игрой на победу клуба из Нидерландов можно было поставить за 8.00. На разгромную победу хозяев давали коэффициент 41.00.
Это первое поражение «Баварии» в 2025 году. Прервалась 5-матчевая победная серия мюнхенского клуба.
Аж до 61 взлетал кэф на победу «Барсы». Такого безумия в этой ЛЧ еще не было
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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