«Ман Сити» проиграл «ПСЖ», ведя 2:0 к 56-й минуте. На камбэк парижан давали 26.00
«ПСЖ» победил «Манчестер Сити» (4:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Английский клуб вел со счетом 2:0 к 56-й минуте. В лайве на победу парижан давали коэффициент 26.00.
«Ман Сити» опустился на 25-е место в таблице общего этапа – клуб находится вне зоны плей-офф ЛЧ. «ПСЖ» поднялся на 22-е место.
Аж до 61 взлетал кэф на победу «Барсы». Такого безумия в этой ЛЧ еще не было
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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