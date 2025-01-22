Клиент «Лиги Ставок» заключил экспресс на 40 000 рублей и выиграл 4 834 800 рублей

Игрок «Лиги Ставок» в футбольный mid-week собрал экспресс из 5 матчей различных чемпионатов. Ставки на все события заключались в режиме live. Он поставил 40 000 рублей и выиграл внушительную сумму 4 834 800 рублей.

В игре АПЛ «Эвертон» – «Астон Вилла» (0:1) беттор взял победу гостей за коэффициент 2,43. В матче Бундеслиги между «Штутгартом» и «РБ Лейпцигом» (2:1) клиент заключил пари на победу «Штутгарта» при счете 0:1 в пользу гостей. Коэффициент в live составлял 4,63. Следующим событием в его экспрессе была игра Кубка Нидерландов «Валвейк» – «Утрехт». При счете 1:1 беттор взял победу гостей за коэффициент 2,22 и не прогадал: на 80-й минуте «Утрехт» вышел вперед и довел дело до победы.

В матче Чемпионшипа «Блэкберн» – «Портсмут» клиент «Лиги Ставок» поставил на победу хозяев при счете 0:0. Коэффициент на этот исход к 26-й минуте матча был 1,84. Во втором тайме «Блэкберн» забил три безответных мяча на отрезке с 61-й по 76-ю минуту и выиграл 3:0. Заключительная ставка в экспрессе пользователя «Лиги Ставок» была самая поздняя. Игрок поставил на тотал больше 2,5 в игре Кубка Израиля «Маккаби Тель-Авив» – «Маккаби Бней-Рейне». При счете 1:1 за 15 минут до конца матча «Лига Ставок» давала коэффициент 2,63 на эту ставку. Уже в компенсированное арбитром время гости смогли вырвать победу. Благодаря этому голу у беттора зашел экспресс с коэффициентом 120,87.

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