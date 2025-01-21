«Брюгге» не проигрывает с октября – 15 побед и 3 ничьи. Бельгийцы не уступят «Ювентусу» в ЛЧ, считают букмекеры

«Брюгге» примет «Ювентус» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Бельгии не проигрывает на протяжении 18 матчей, из которых 15 закончились победой. Последнее поражение – от «Милана» (1:3) 22 октября.

Букмекеры считают, что «Брюгге» продлит беспроигрышную серию и не уступит «Ювентусу» – на это дают коэффициент 1.65. На победу туринского клуба дают 2.33.

Матч состоится 21 января и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

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