«Брюгге» не проигрывает с октября – 15 побед и 3 ничьи. Бельгийцы не уступят «Ювентусу» в ЛЧ, считают букмекеры
«Брюгге» примет «Ювентус» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Бельгии не проигрывает на протяжении 18 матчей, из которых 15 закончились победой. Последнее поражение – от «Милана» (1:3) 22 октября.
Букмекеры считают, что «Брюгге» продлит беспроигрышную серию и не уступит «Ювентусу» – на это дают коэффициент 1.65. На победу туринского клуба дают 2.33.
Матч состоится 21 января и начнется в 23:00 мск.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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