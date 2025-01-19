3.30 – коэффициент, что «ПСЖ» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Букмекеры оценили вероятность выхода «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

За два тура до конца общего этапа «ПСЖ» идет на 25-м месте. В плей-офф выходят команды, попавшие в топ-24.

Букмекеры дают коэффициент 3.30, что парижане не выйдут в плей-офф. Обратная ставка сыграет за 1.33.

В 7-м туре «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити».

Ставочная вики Спортса

Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»