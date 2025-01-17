«Лилль» забил в 45 домашних матчах подряд. 1.22 – продление тренда
«Лилль» встретится с «Ниццей» в 18-м туре чемпионата Франции.
«Лилль» забил в 45 домашних матчах подряд. Последний раз клуб не забил на своем поле «Клермону» (0:0) 1 февраля 2023 года.
Букмекеры дают коэффициент 1.22 на то, что «Лилль» забьет в 46 домашнем матче подряд. 4.30 – серия прервется.
Матч состоится 17 января и начнется в 23:05 по московскому времени.
Арестован игрок «Севильи» – за странные желтые, на них могли зарабатывать. Грозит до трех лет тюрьмы
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем