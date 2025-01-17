«Лилль» забил в 45 домашних матчах подряд. 1.22 – продление тренда

«Лилль» встретится с «Ниццей» в 18-м туре чемпионата Франции.

«Лилль» забил в 45 домашних матчах подряд. Последний раз клуб не забил на своем поле «Клермону» (0:0) 1 февраля 2023 года.

Букмекеры дают коэффициент 1.22 на то, что «Лилль» забьет в 46 домашнем матче подряд. 4.30 – серия прервется.

Матч состоится 17 января и начнется в 23:05 по московскому времени.

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