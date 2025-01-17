Ставка «обе забьют» сыграла в 7 последних матчах «Боруссии». 1.46 – продление тренда
«Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 18-го тура Бундеслиги.
В семи последних матчах «Боруссии» забивали обе команды. У «Айнтрахта» аналогичная ставка сыграла в 5 из 6 последних игр.
Букмекеры дают коэффициент 1.46 на то, что в сегодняшней игре сыграет ставка «обе забьют».
Матч состоится 17 января и начнется в 22:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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