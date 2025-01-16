Автогол защитника «Ювентуса» помог клиенту БК Мелбет забрать выигрыш более 2 млн рублей

Клиент БК Мелбет собрал экспресс всего из 2-х событий, но зарядил 500 000 рублей. Благодаря коэффициенту 4.94, игроку удалось выиграть сумму, равную 2 472 000 рублей. В экспресс вошли два футбольных матча. Давайте рассмотрим их более подробно: Ювентус – Милан

В полуфинале Суперкубка Италии игрок поверил, что Милан забьет больше 1-го гола: «Индивидуальный тотал 2-го: Больше (1)» с коэффициентом 2.06. В 1-м тайме забить удалось только номинальных хозяевам. Но во 2-м на 71-ой минуте Милан сравнял счет в матче, реализовав 11-и метровый. А на 75-ой минуте Милан забил победный гол, благодаря неудачной срезке защитника Ювентуса. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1, и первое событие зашло. Валенсия – Реал Мадрид

Во 2-м событии экспресса игроку нужны были желтые карточки от гостей: «Желтые карточки Индивидуальный тотал 2-го: Больше 2» с коэффициентом 2.4. В первом тайме, центральный полузащитник Реала, Дани Себальос получил «горчичник». И оставалось еще 2 карточки, чтобы экспресс доехал. Игроку пришлось переживать, ведь мадридцам показали желтые карточки лишь на 78-ой и 87-ой минутах.

Клиент БК Мелбет выбрал всего 2 события для экспресса, но, благодаря крупной сумме, ему удалось забрать крупный выигрыш. Без везения не обошлось, ведь и Милан забил 2-й мяч лишь благодаря автоголу, и футболисты Реала получили 3-ю карточку в самой концовке встречи. Поздравляем клиента БК Мелбет с солидным выигрышем!

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