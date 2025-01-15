Дональд Трамп-младший стал стратегическим советником американской биржи прогнозов Kalshi

Дональд Трамп-младший сообщил в соцсетях о том, что стал стратегическим советником американской биржи прогнозов Kalshi.

«В ночь выборов, пока предвзятые СМИ называли президентскую гонку подбрасыванием монеты, моя семья и близкие воспользовались рынком прогнозов Kalshi, чтобы узнать о нашей победе на несколько часов раньше, чем фейковые СМИ.

Я сразу понял, что должен внести свой вклад в их миссию. Сегодня я с гордостью объявляю, что присоединяюсь к Kalshi в качестве стратегического советника

Команда Kalshi усердно работала, подала в суд на администрацию Байдена и добилась невозможного – стала первым и единственным легальным рынком прогнозирования в США. Я рад быть частью того, что они строят», – написал Трамп-младший в твиттере.

Генеральный директор биржи Тарек Мансур отверг предположения о том, что за назначением Трампа стоит политическая подтекст.

В сентябре 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) запретила Kalshi размещать котировки на выборы в США, опасаясь возможного отрицательного влияния на честность выборов.

В преддверии президентских выборов в октябре 2024 года Федеральный апелляционный суд Вашингтона разрешил онлайн-платформе Kalshi принимать ставки на политические события.

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